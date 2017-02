For Honor - Launch-Trailer stimmt auf die Schlacht ein

Samstag, 11. Februar 2017 um 12:30

Während kurz vor dem Release von For Honor am 14. Februar 2017 noch einmal die Schlacht in einer offenen Beta tobt, veröffentlichte Ubisoft nun zudem den offiziellen Launch-Trailer, der Spieler auf die kommenden Schlachten einstimmen soll.

Durch den Trailer bekommen wir einen besseren Einblick auf die verschiedenen Arten der Krieger, Waffen und Szenarien, in und mit denen wir um Ruhm und Überleben werden kämpfen können. Ritter, Wikinger, Samurai kämpfen auf verschiedenen Schlachtfeldern um Ehre und ihr Leben, während um sie herum das blanke Chaos herrscht. All das wird begleitet von stimmungsvoller Musik, die den Launch-Trailer von For Honor ein wenig kinoreifer machen möchte.

Ubisofts Action-Epos For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Ein Season Pass soll das Spiel darüber hinaus mit neuen Inhalten versorgen. Welche das sind, haben wir hier zusammengefasst.