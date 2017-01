For Honor - Alle Infos zur Closed Beta: Diese Maps, Helden und Modi werden spielbar sein & so nehmt ihr teil

Bald schon startet die Closed Beta von For Honor und wir machen euch kampfbereit

Eine prall gefüllte Mail von Ubisoft hat uns erreicht, in der die Entwickler ganz genau erklären, welche Inhalte in der kommenden Closed Beta von For Honor verfügbar sein werden, die am 26. Januar startet und am 29. Januar wieder endet.

Hier findet ihr eine Übersicht sowie lesenswerte Beiträge von uns, die euch perfekt auf die Testphase vorbereiten sollen.

Welche Helden sind spielbar?

Von den insgesamt vier Helden, die jeweils Samurai, Ritter und Wikinger im fertigen Spiel zur Verfügung stellen werden, sind während der Closed Beta jeweils drei der Kriegerinnen und Krieger spielbar:

Wikinger: Plünderer, Berserker, Kriegsfürst

Samurai: Orochi, Kensei, Nobushi

Ritter: Eroberer, Wächter, Friedenshüter

Die Nobushi-Kriegerin wurde erst kürzlich in einem eigenen Trailer enthüllt, der mir allerdings ein wenig Kopfschmerzen bereitet hat. Den Grund dafür könnt ihr hier erfahren.

Während der Beta nicht spielbar werden damit der Shugoki (Samurai), die Walküre (Wikinger) und der Gesetzesbringer (Ritter) sein.

Auf welchen Maps dürfen wir uns prügeln?

Insgesamt sechs Karten stehen während der Closed Beta zur Verfügung, von denen drei bereits aus der Alpha bekannt sind, nämlich Sanctuary Bridge, River Fort und Citadel Gate. Neu dazu kommen die Maps Forest, Canyon und Cathedral.

For Honor - »Thin Red Path«-Rendertrailer: Die Spur aus Blut

Welche Spielmodi sind verfügbar?

In drei verschiedenen Spielmodi dürfen wir uns vom 26. bis 29. Januar vergnügen: Dominion (4vs4), Brawl (2vs2) und Duell (1vs1).

Neben diesen eher konventionellen Spielmodi wird auch erstmals das Meta-Game von For Honor namens Faction War aktiviert sein: Bevor ihr eure erste Partie beginnt, müsst ihr euch für eine der drei Kriegsparteien entscheiden, in deren Namen ihr dann während der Beta mit jeder absolvierten Runde - egal, in welchem Spielmodus - Punkte sammelt. Am Ende der Testphase gewinnt die Partei mit den meisten Punkten. Dieses Feature wird auch im fertigen Spiel aktiv sein.

Außerdem gibt es neben dem klassischen Weg über die offizielle Homepage des Spiels eine neue Möglichkeit, sich für die Closed Beta von For Honor anzumelden:

"Bei SCARS, der neuen digitalen Erfahrung zu For Honor, erzählt jede Kerbe einer Waffe die Geschichte vom heftigen und blutigen Kampf gegen große Krieger. Wächter, Kensei und Plünderer treten gegeneinander an und kreuzen die Schwerter in zwölf einzigartigen und exklusiv produzierten Videos. Um ihre Helden zu ehren, wählen die Teilnehmer die Waffe aus, die am besten die Seele ihres Kriegers repräsentiert.



Die Spieler wählen zwischen dem Schwert, der Axt oder dem Nadachi und passen drei Elemente der Waffe an, wobei über 192 Kombinationen möglich sind. Sobald die Waffe ausgerüstet ist, können die Spieler dem nicht endenden Kreislauf des Krieges beitreten und erhalten ihren Closed Beta-Code."

Die Seite, auf der ihr euch für die Closed Beta anmelden könnt, findet ihr unter diesem Link.

Der offizielle Beta-Trailer fasst all diese Informationen noch einmal in einem kurzen Video zusammen.

Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt sie in den Kommentarbereich und wir helfen euch gerne weiter!