For Honor - Ubisoft hat die drei verbliebenen Helden der Ritter, Samurai & Wikinger enthüllt

Die Bande ist versammelt: Etwas weniger als einen Monat vor Release am 14. Februar hat Ubisoft nun mit drei weiteren Trailern die verbliebenen Helden enthüllt, die die Ränge der Wikinger, Samurai und Ritter in For Honor auffüllen sollen. Zwar wussten wir offiziell bereits vom Namen und Aussehen der Nobushi, des Gesetzesbringers und der Walküre, doch durften wir sie bisher noch nicht in Aktion sehen.

Zunächst der Gesetzesbringer, der eher zu den schweren Kämpfern der Ritter zu zählen ist:

Der zweite Trailer stellt die Nobushi, die agile und leichtgerüstete Kriegerin der Fraktion der Samurai, vor:

Die Beschreibung der Nobushi im Trailer steckt voller Anspielungen auf die historische Vorlage dieser Kriegerklasse - ist allerdings hier und da allerdings ein wenig schlampig geraten.

"Die Dörfer außerhalb unserer schützenden Festungen müssen auch geschützt werden. Aber wie können unsere Armeen die Unseren beschützen, wo wir doch so wenige Samurai sind?"

Hintergrund dieser Beschreibung ist die ausschließlich weibliche Kriegerklasse der Onna-Bugeisha (dt.: Weibliche Kampfkünstlerin), die zur japanischen Oberschicht gehörte und dafür ausgebildet war, Heim und Hof gegen Eindringlinge effektiv zu verteidigen, wenn kein stehendes Heer vor Ort stationiert war. Diese Kriegerinnen waren allerdings vor allem ein Phänomen der älteren japanischen Geschichte, schon im 12. Jahrhundert wurden die Onna-Bugeisha zum seltenen Phänomen innerhalb der japanischen Gesellschaft.

"Nobushi: Geschmeidige und aggressive Kämpfer mit leichter Rüstung und einer exotischen Waffe."

Das Naginata hingegen als exotisch zu beschreiben, ist eine verwirrende Wortwahl von Ubisoft, die nicht der Wahrheit entspricht. Diese Stangenwaffe war im japanischen Militär weit verbreitet und gehört zu den ältesten Instrumenten der dortigen Kriegsführung.

Mehr: US-Ubistore zeigt zwei neue, bisher nicht angekündigte Helden für Für Honor

Auch der Trailer für die Walküren, die die Reihen der Wikinger ebenfalls als leichte Klasse auffüllen, verwässert den Mythos hinter diesem Namen:

Der Grund, warum ihr hier einige Anmerkungen zum historischen Kontext dieser Helden lest, geht auf Ubisofts Begründung zurück, warum einige der Klassen nur mit einem spezifischen Geschlecht ("Gender Lock") gespielt werden können - darunter auch die in dieser News vorgestellten drei Klassen. In ihrer Stellungnahme verwies der Publisher nämlich darauf, dass sie der historischen Überlieferung treu bleiben wollen und uns daher beispielsweise lieber auf eine weibliche Walküre festnageln, als durch freie Geschlechterwahl dem tradierten Bild dieser Kriegerin zu widersprechen.

Aus diesem Grund lohnt sich, einen genauen Blick darauf zu haben, welche Taten auf diese Worte folgen und wie genau es Ubisoft denn nun wirklich mit der historischen Vorlage nimmt.

Sobald die Beta am 26. Januar startet, werden wir für euch einen weiteren, noch genaueren Blick auf die Darstellung der verschiedenen Helden-Klassen werfen - und euch natürlich auch berichten, wie gut sich For Honor denn nun eigentlich spielt.