For Honor - Entwickler verraten vielversprechende Gameplay-Änderungen & zeigen neue Skins

Die ersten vorgestellen Skin-Variationen des neuen Shinobi-Kriegers.

For Honor nähert sich einem großen Meilenstein: Am 16. Mai startet die zweite Season des Duell-Simulators und wird diesen Anlass nutzen, nicht nur den Fraktionskrieg erneut zu entfachen, sondern auch grundlegende Verbesserungen und Änderungen am Balancing vorzunehmen.

So versprachen die Entwickler während des letzten Livestreams, dass nicht nur bestehende Ausrüstungseigenschaften völlig neu überarbeitet werden, sondern auch eine neue Eigenschaft hinzugefügt wird, die es ermöglichen soll, trotz Verteidigungshaltungen Schaden mit Angriffen anzurichten.

Daneben werden ganz neue Ausrüstungssets eingeführt und am generellen Matchmaking geschraubt. Schließlich zeigten die Entwickler auch die ersten, verschiedenen Skins der beiden neuen Helden Zenturio und Shinobi.

Skins des Zenturio

Verschiedene Waffensets des Zenturio

Verschiedene Waffensets des Shinobi

Was muss sich für euch in For Honor ändern, damit das Spiel (wieder) euer Interesse wecken kann?