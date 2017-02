For Honor - Erste Patch-Notes der Open Beta sorgen für Erleichterung

For Honor scheint in der Open Beta sinnvolle Änderungen zu bekommen.

Auf Reddit geistern derzeit Patch-Notes für die Open Beta von For Honor herum, die vom offiziellen Discord-Channel zu stammen scheinen. Der hundertprozentige Echtheitsdaumen von Ubisoft fehlt also noch und daher solltet ihr die Änderungen mit einer gewissen Portion Skepsis lesen.

Wer allerdings das gestrige Streaming-Event von Ubisoft mitverfolgt hat, bei dem unter anderem auch Game of Thrones-Prominenz wie Jason Momoa (Khal Drogo, Aquaman) und Alfie Owen-Allen (Theon Graufreud) anwesend war, der konnte einige der hier gelisteten Änderungen bereits in Aktion sehen.

casually watching a For Honor stream when suddenly a wild Aquaman appears pic.twitter.com/2pcDZ7Oyo9 — Dom Schott (@R3nDom) February 7, 2017

Während der schnelle Sturmangriff des Orochi nun auch dem Ziel eine Chance zur Parade oder zum Ausweichen geben soll, hat der Kriegsfürst der Wikinger einen ordentlichen Nerf erhalten: Die Reichweite seiner Kopfnuss wurde stark zurückgedreht und kann nun auch nicht mehr in schwere oder leichte Angriffe umgelenkt werden. Schließlich kostet es dem breitgebauten Nordmann ab sofort deutlich mehr Ausdauer, seine Verteidigungsstellung dauerhaft einzunehmen.

Neben einem kleineren Buff für den Kensei, dessen leichte Attacken nun mehr Schaden anrichten und damit dem bisher etwas vorhersehbaren Krieger neue Angriffskombination ermöglichen, dürfte die interessanteste Änderung wohl die Friedenshüterin betreffen: Der Schaden von blutenden Wunden wurde stark zurückgeschraubt. Zwar können blutende Gegner noch immer von ihrer Verletzung sterben, doch ist der Schadenswert insgesamt ab sofort deutlich geringer.

Diese Änderungen sind direkte Reaktionen auf die lautesten - und in meinen Augen auch berechtigten - Kritik-Rufe der Community. Die am 09. Februar beginnende Open Beta von For Honor wird zeigen, ob diese Änderungen noch einmal eine Feinanpassung benötigen. Doch es dürfte Fans des Spiels schon jetzt freuen, dass die Entwickler die Sorgen und Nöte ihrer Community so gut im Blick haben.

Wer von euch wird in der Open Beta am Start sein? Und für welche Fraktion werdet ihr Punkte sammeln?