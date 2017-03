For Honor - Kleines Content-Update liefert neue Verzierungen & Ornamente für alle Krieger

For Honor

Das kleine Content-Update für For Honor enthält ausschließlich kosmetische Items und Effekte, aber keine neuen Helden oder Multiplayer-Karten. Ein kurzer Trailer, den Ubisoft gemeinsam mit dem Update und einem Tweet veröffentlicht hat, gibt euch eine gute Übersicht darüber, welche Spielinhalte neu dazugekommen sind.

New ornaments now available for every hero! Visit our website to watch the content update trailer! #ForHonorhttps://t.co/6m08LGm0a9