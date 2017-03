For Honor - Neue Helden: Leak zeigt möglicherweise Zenturio & Ninja

For Honor könnte bald Helden-Zuwachs bekommen.

Aktuell bietet For Honor zwölf spielbare Helden und Heldinnen an, die sich auf die Fraktionen der Ritter, Wikinger und Samurai verteilen - Tendenz steigend. Zwar hat Ubisoft noch nicht offiziell erläutert, ob und in welcher Form die Kämpferriege in Zukunft erweitert werden wird, doch legt die Release-Politik des durchaus vergleichbaren Titels Rainbow Six: Siege nahe, dass sich bald weitere Helden zur Schlacht dazu gesellen werden.

Bereits im Januar, einen Monat vor Release von For Honor, zeigte der US-Ubistore vorübergehend die Umrisse zwei neuer, nach wie vor unbekannter Helden, die entfernt an einen römischen Soldaten und an einen Ninja erinnerten. Nun gab es ein unverhofftes Wiedersehen mit eben diesen Figuren: Ein Streamer zeigte im Auswahlbildschirm für einige Sekunden beide neue Helden, während zwei Platzhalter auf weitere, bisher unbekannte Neuankömmlinge hindeuten.

For Honor - Zenturio

For Honor - Ninja

Ubisoft wollte hierzu auf unsere Nachfrage hin keinen Kommentar abgeben und so müssen wir uns wohl noch ein wenig in Geduld üben, bis wir erfahren, ob wir wirklich bald als römischer Zenturio und Ninja in die Schlacht ziehen dürfen.

Welche Krieger wünscht ihr euch noch für For Honor?