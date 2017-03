For Honor - Neuer Leak zeigt Highlander-Krieger

Highlander ist ein Kultfilm aus dem Jahr 1986 und könnte eine größere Inspiration für Ubisoft gewesen sein, als wir vielleicht vermuten.

Im Subreddit von For Honor ist ein Bild aus dem Krieger-Menü des Spiels aufgetaucht, das einen bisher unbekannten Charakter zeigt. Die Figur wird als "Highlander" und "Gälischer Krieger" beschrieben und erinnert mit seinem Aussehen ein wenig an den Berserker der Wikinger.

Auf ganz ähnliche Weise wurden bereits zwei weitere Krieger enthüllt, deren Umrisse bereits auf der Vorbesteller-Edition von For Honor zu sehen waren und als mehr oder weniger gesichert gelten. Wird also nun der Highlander das dritte Schwert im Bunde?

For Honor - Zeigt der Leak den nächsten Helden?

Highlander ist nicht nur der Name eines Kultfilms aus den 1980-ern, sondern vor allem auch die Bezeichnung eines Bewohners der schottischen Highlands, das nordwestliche, sehr gebirgige Gebiet des Landes. Nicht zuletzt dank der modernen Popkultur und dem Film Braveheart denken wir bei dem Begriff mittlerweile aber vor allem an bärtige Hünen, die mit riesigen Zweihänderschwertern, den Claymores, an der Seite von William Wallace in englische Fußsoldaten stürmen.

For Honor - Launch-Trailer stimmt auf die Schlacht ein

Um auf den Zusatz "Gälischer Krieger" zu stoßen, musste Ubisoft hingegen weitaus tiefer im Geschichtsbuch suchen. So bezeichnet "gälisch" nicht etwa eine Landes-, sondern eine Sprachzugehörigkeit und beschreibt zusammenfassend die drei gälischen Dialekte des irischen, schottisch-gälischen und Manx, das heute allerdings ausgestorben ist.

In Hinblick auf das Gameplay lehne ich mich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass uns ein recht langsamer Krieger mit zweihändiger Waffe erwartet - falls der Leak stimmt. Einige Fans sind zumindest noch misstrauisch und vermuten eine Ablenkungsstrategie, nachdem Ubisoft ihrer Meinung nach recht ungeschickt die Kritik an der Ingame-Währung von For Honor diskutiert hatte.

Was meint ihr: Dürfen wir uns wirklich auf einen Highlander freuen?