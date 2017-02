For Honor - Open Beta: Die besten Schilde der Community

For Honor

Wer von euch dieses Wochenende noch Zeit übrig hat, sollte seine PS4, Xbox One oder auch den PC anwerfen und das Zauberwort "For Honor" in die Suchleiste tippen. Seit gestern nämlich lädt das spielbare Schlachtenepos von Ubisoft zur Open Beta und lässt uns noch bis zum 12. Februar in die Rüstung der Wikinger, Samurai und Ritter schlüpfen.

Mehr: Open Beta von For Honor - Hier findet ihr alle Infos

Ein Feature des Spiels sind dabei die Embleme, die sich jeder Spieler als Avatar selbst zusammenbasteln kann. Es stehen eine ganze Reihe an Motiven zur Auswahl, doch mit etwas Geduld und Kreativität lassen sich auch Ergebnisse auf den Bildschirm zaubern, mit denen die Entwickler wohl selbst nicht gerechnet haben — von berühmten Motiven der Popkultur bis hin zu Motiven aus anderen Videospielen. Ihr findet einige der besten Bilder in unserer Galerie:

Alle 13 Bilder ansehen

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4. Xbox One und PC.

Was haltet ihr bisher von dem Spiel?