For Honor - Open Beta: Alle Infos zur Startzeit, verfügbare Inhalte & nützliche Tricks

Ubisoft stößt mit einer letzten Open Beta noch einmal die Pforten zu For Honor weit auf, bevor das Spiel am 14. Februar für PS4, Xbox One und PC erscheint. Hier erfahrt ihr alle wissenswerten Infos rund um die Beta.

von Dom Schott,

09.02.2017 09:30 Uhr