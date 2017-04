For Honor - Patch 1.06 mit Änderungen am Match-Making erscheint kommende Woche

Pünktlich zum Ende der ersten Fraktionskriege-Saison will Ubisoft ein neues Update für For Honor veröffentlicht. Mit an Bord sind einige technische sowie spielerische Veränderungen und Bug-Fixes.

von David Gillengerten,

23.04.2017 15:00 Uhr