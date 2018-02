Battle Royale-Spieler dürfen sich mit Pures Gold (Solid Gold) über einen neuen Modus in Fortnite freuen. Das hat Entwickler Epic Games via Twitter angekündigt.

Pures Gold ist ab sofort live auf PS4, Xbox One und PC - allerdings nur für begrenzte Zeit. Wie lange ihr euch in dem neuen Fortnite-Modus austoben dürft, gibt der Entwickler nicht bekannt.

The Solid Gold Limited Time Mode is now live! Jump in and try out some legendary weapons ? pic.twitter.com/k4zNQEoK4V