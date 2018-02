Im Battle Royale-Modus von Fortnite gibt es bisher keine Fahrzeuge. Kein Wunder, schließlich fällt die Map um einiges kleiner aus als bei der Konkurrenz. Die spaßigen Infantrie-Gefechte stehen also im Vordergrund und machen für viele Fans den Reiz aus.

Damit sich die Spieler auch ohne Auto schneller von A nach B bewegen können, hat Epic Games nun offiziell das Jetpack angekündigt. Mehr als ein "Coming Soon" sehen wir bisher allerdings noch nicht. Neben den bereits vorhandenen Jump-Packs gibt es also bald noch eine Möglichkeit sich in die Lüfte zu erheben.

An den fehlenden Autos wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nichts ändern, allerdings hat Epic Games anscheinend einen Weg gefunden, trotzdem Fahrzeuge zu integrieren. Der Dataminer iOllek hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich neue Features gefunden und geleaked. Nach dem letzten Update auf Version 3.0 hat er sich wieder durch die Dateien des Spiels gewühlt und einige interessante Dinge entdeckt. Ihr findet das Video unter dem Artikel.

Mit dem Einkaufswagen über die Piste

Eines davon ist der neue Ordner "Driveable Vehicles" in dem sich aktuell Dateien für einen Einkaufswagen befinden. Ein- und Ausstiegsanimationen sowie ein vollständiges 3D-Modell finden sich ebenfalls an der gleichen Stelle. iOllek verweist darauf, dass seit dem letzten Patch überall auf der Map eben jene Einkaufswagen zu finden sind, allerdings bisher ohne Funktion.

Auf der Rennstrecke der Map sind ebenfalls vier der Vehikel an der Startlinie aufgestellt. Gut möglich also, dass es irgendwann möglich sein wird hier Rennen zu fahren. Der Umfang dieses Features ist allerdings unklar. Es könnte auch sein, dass es als Minispiel Teil einer Weekly-Challenge sein wird. Dann könnte es etwa mit dem Fußball-Minispiel verglichen werden, das Epic Games bereits eingebaut hat.

Der neue Leak umfasst außerdem neue Waffen in Form zweier LMGs und C4. Eine Datei verweist außerdem auf einen Enterhaken. Mit diesem wäre es klassischer Weise möglich, sich an Häusern und Felsen hochzuziehen. Weitere Informationen zur genauen Funktionsweise gibt es bisher nicht.

Grundsätzlich sollte mit diesem Leak vorsichtig umgegangen werden. Möglicherweise experimentiert Epic Games nur ein wenig herum, oder hat ganz andere Pläne, von denen wir im Moment nichts ahnen können. Spannend sind die gefundenen Features aber alle mal.