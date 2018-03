Fortnite: Battle Royale - Update 3.1 kommt, Server heute kurzzeitig down

Update: Inzwischen sind die Patch Notes des Updates 3.1.0 bekannt.

Originalmeldung: Heute, am 1. März 2018, erscheint Update 3.1 für den Multiplayer-Shooter Fortnite: Battle Royale. Im Zuge dessen werden die Server für einige Zeit abgeschaltet. Auf Twitter teilten die Entwickler von Epic Games mit, dass sich Spieler ab 10 Uhr deutscher Zeit nicht mehr einloggen können.

Die genauen Patchnotes sollen veröffentlicht werden, wenn die Server abgeschaltet sind. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist ungewiss.

V.3.1.0 is about to land... and it sure feels lucky! Downtime for the V.3.1.0 patch will begin on March 1 at 4:00am ET (0900 GMT).