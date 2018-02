Epic Games feiert das chinesische Neujahr mit einem neuen legendären Skin und einer alternativen Spitzhacke für Fortnite: Battle Royale: Den Wukong-Skin und die dazugehörige Drachenaxt.

Beide kosmetische Items für den kostenlosen Battle Royale-Shooter könnt ihr jetzt im Gegenstand-Shop des Spiels erwerben - günstig sind der Wukong-Skin und die Drachenaxt aber nicht. Während ihr für die Waffe 800 V-Bucks berappen müsst, kostet euch das Outfit des Affenkönigs satte 2000 V-Bucks.

V-Bucks lassen sich im Free-to-play-Battle Royale-Modus nicht im Spiel verdienen, weshalb reine Battle Royale-Spieler entweder auf Mikrotransaktionen zurückgreifen oder die Ingame-Währung im kostenpflichtigen PVE-Modus "Rettet die Welt" farmen müssen. 2000 V-Bucks sind umgerechnet 20 Euro.

Ascend to Victory Royale-ty as the Monkey King. The new Wukong Outfit is available in the item shop today! pic.twitter.com/LP4io1Qho5