Den Statistiken der Twitch-Analyse-Website SullyGnome zufolge ist Fortnite nun das beliebteste Spiel auf Twitch. Es ist demnach nicht nur das meist gestreamte, sondern auch meist angeschaute Spiel auf der Streaming-Plattform - und hängt damit selbst die unangefochtene Nummer 1 League of Legends ab.

Zuschauer guckten Fortnite auf Twitch knapp 5000 Jahre lang

In den letzten 14 Tagen wurde Fortnite so häufig und von so vielen Spielern gestreamt, dass es einer Dauer von 246 Jahren und 231 Tagen entspricht. Das ist aber nichts im Vergleich zu den 5000 Jahren und 208 Tagen, die Fortnite innerhalb der letzten zwei Wochen angeschaut wurde.

Das gilt natürlich nur für den besagten Zeitraum von 14 Tagen. Betrachten wir die letzten 365 Tage, liegt Fortnite "nur" auf Platz 8, allein schon deswegen, weil es gar nicht so lange spielbar ist wie Counterstrike und Co. Doch gerade in den letzten Wochen hat Epic Games Shooter auf Twitch einen regelrechten Siegeszug hingelegt, was nicht zuletzt am enorm beliebten Battle Royale-Modus liegen dürfte.

Fortnite ist doppelt so populär wie PUBG

Mitte Januar knackte Fortnite die 40 Mio. Spieler-Marke und überholte zum ersten Mal bei den täglichen Zuschauern Playerunknown's Battlegrounds - den stärksten Konkurrenten im Battle Royale-Segment. Anschließend schossen die Zahlen von Fortnite auf Twitch wie eine Rakete nach oben (violetter Graph), wohingegen PUBG (gelber Graph) etwas abflaut:

Für den Boost dürfte auch das Twitch-Prime-Pack verantwortlich sein. Derzeit bekommen Twitch-Prime-Abonnenten (gilt auch für Amazon Prime-Mitglieder) ein Item-Paket mit Skins & Emotes. Derweil schraubt Epic Games weiterhin fleißig an seinem Shooter. Zuletzt erschien das Update 3.1.0 für PS4 und Xbox One.

