Fortnite: Battle Royale setzt seinen Siegeszug offenbar unbeirrt fort und sorgt täglich für neue Schlagzeilen. Aktuell kündigt der Entwickler Epic Games zum Beispiel an, ferngezündete Sprengladungen ins Spiel zu implementieren. Die versprochenen Jetpacks haben ihren Weg aber immer noch nicht ins Spiel gefunden.

Fernzünder-Sprengladungen kommen "bald"

Via Twitter verkündet Epic Games die frohe Botschaft, dass wir unsere Gegner bald auch in Sprengfallen locken und diese aus der Ferne zünden können. Wie bald das der Fall sein soll, wird allerdings leider nicht verraten. So sehen die Sprengladungen jedenfalls aus:

Explosive action, from a distance! Remote explosives coming soon to Fortnite Battle Royale. pic.twitter.com/4lfd5QJYox — Fortnite (@FortniteGame) March 12, 2018

Jetpacks wurden angekündigt, machen aber noch Probleme

Dass wir in Fortnite: Battle Royale bald auch mit Jetpacks in die Luft gehen können, steht schon eine ganze Weile fest. Aber die Jetpacks verspäten sich, weil beim Testen Probleme aufgetaucht sind, die zunächst noch ausgemerzt werden müssen, wie Senior Designer Eric Williamson auf Twitter erklärt.

Jetpack angeblich nur in eigenem Modus und mit Benzin nutzbar

Dataminer wollen bereits herausgefunden haben, welche Besonderheiten die Jetpacks mit sich bringen. Angeblich sollen die Fluggeräte nur in einem eigens dafür ausgelegten Modus benutzbar sein und außerdem auch Benzin zum Fliegen benötigen. Dabei handelt es sich aber bisher nur um einen unbestätigten, vermeintlichen Leak. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu nicht.

Wie stellt ihr euch die Jetpacks in Fortnite: Battle Royale vor? Was haltet ihr vom Fernzünder?

