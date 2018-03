Spieler von Fortnite: Battle Royale dürfen sich über ein Jetpack freuen, das mit einem zukünftigen Update ins Spiel kommt. Bis auf die offizielle Ankündigung des Jetpacks sind aber keine weiteren Details bekannt. Bislang gibt es weder einen Release-Termin, noch haben die Macher verraten, wie genau wir den Raketenrucksack auf dem Schlachtfeld verwenden.

Neues Special Event in Fortnite

Spiemodus mit 20-Spieler-Teams soll kommen

Dataminer (via Fortniteintel) haben sich derweil Patch V.3.1.0. etwas genauer angesehen und Details zum Jetpack ausgegraben. Der Raketenrucksack sollte bereits mit dem letzten Update veröffentlicht werden, wurde aber wegen eines "Last Minute Design-Problems" verschoben.

Jetpack verbraucht angeblich Benzin

Schenken wir Dataminer Storm Shield One Glauben, dann benötigen wir Benzin, um mit dem Jetpack durch die Lüfte zu fliegen. Um Benzin aufzufüllen oder um schneller nachtanken zu können, wäre ein spezielles Item nötig. Demnach dürfen wir nicht für unbegrenzte Zeit mit dem Jetpack umhersausen.

Das Jetpack verfüge außerdem über einen Hover-Mode, der es uns erlaubt, durch die Lüfte zu schweben, um weniger Benzin zu verbrauchen. Wobei wir hierbei ein leichtes Ziel für unsere Gegner darstellen würden.

Jetpack nur in einem eigenen Spielmodus?

Laut des Leaks soll das Jetpack ausschließlich im zeitlich begrenzten Spielmodus "Take to the Skies" spielbar. Der Modus ist bislang nicht offiziell bestätigt, sondern wurde ebenfalls von Dataminern entdeckt.

Das Jetpack soll demnach nicht in den anderen regulären Playlists zur Verfügung stehen. Das dürfte zwar einige Fans enttäuschen, allerdings auch der Balance zugute kommen.

Offiziell sind diese Angaben zum Jetpack natürlich nicht, weshalb sie lediglich als Gerücht zu betrachten sind.