Wer sich momentan bei Fortnite auf PS4 und Xbox One anmelden will, landet in der Warteschlange oder bekommt gar eine Fehlermeldung. Aufgrund dieser Login-Probleme führt Epic Games nun umgehend eine nicht geplante Serverwartung durch. Ihr könnt derzeit nicht Fortnite spielen.

We are currently experiencing login issues and we're investigating! pic.twitter.com/R7D5vDlFce — Fortnite (@FortniteGame) March 17, 2018

Wann sind die Fortnite-Server wieder live?

Wann Fortnite wieder spielbar ist, wissen wir nicht. Da es sich um außerplanmäßige Wartungsarbeiten handelt, ist keine Zeitangabe bekannt. Epic Games hat auf Twitter auch nur bekannt gegeben, aufgrund von Problemen beim Matchmaking und der Social Features an den Servern zu arbeiten.

We are currently investigating login, matchmaking, and social connection issues. Stay up to date on our status page: https://t.co/3y0X6buriO pic.twitter.com/X3ViWlxeKb — Fortnite (@FortniteGame) March 17, 2018

Es kann sich also um eine Auszeit von wenigen Minuten oder mehreren Stunden handeln. Den aktuellen Status der Fortnite-Server könnt ihr hier abrufen.

Update: Das ging flott, Epic hat die Probleme innerhalb von 30 Minuten in den Griff bekommen, ihr solltet nun wieder spielen können. In der nächsten Zeit kann es aber vereinzelt noch zu Ausfällen kommen.