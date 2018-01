Furi - Buntes Action-Hack&Slash erscheint bereits nächste Woche für Nintendo Switch

Der Entwickler The Game Bakers hat auf Twitter angekündigt, dass das Action-Spiel Furi bereits am 11. Januar 2018 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Neben dem Download im eShop soll etwas später auch eine physische Version folgen.

Furi will be available on Nintendo Switch next Thursday January 11th. A content complete edition, priced 19.99$/€. https://t.co/pWcKgPW2kU pic.twitter.com/clqjETcIAr