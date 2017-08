Game of Thrones - Leak enthüllt mögliches Bethesda-RPG zur Kult-Serie

Das Finale der 7. Staffel steht kurz bevor und damit müssen sich Game of Thrones-Fans wieder auf eine längere Durststrecke einstellen, bis dann endlich die letzte Staffel über die Bildschirme flimmert. Möglicherweise dürfen wir uns aber zusätzlich auf ein anderes Game of Thrones-Projekt freuen: ein waschechtes Bethesda-RPG.

Dies deutet zumindest ein aktueller Leak an, denn auf der Website des US-Händlers Target ist ein Eintrag namens "Bethesda: Game of Thrones" aufgetaucht. Zwar stürzte sich NeoGAF sofort auf ein Eintrag, um die spärlichen Informationen zu sichern, bevor der Fehler wieder ausgebessert wird, noch ist der Eintrag aber auf der Target-Website zu finden.

Leider steht dort nicht ausdrücklich, dass es sich bei Bethesda: Game of Thrones um ein Videospiel handelt. Unwahrscheinlich ist das aber nicht, denn es gab bereits Gerüchte, dass sich die Skyrim-Macher in der Zukunft auch der HBO-Serie widmen werden. Neben dem großangelegten Starfield, einem Sci-Fi-RPG, sollen auch die Game of Thrones-Lizenzen derzeit bei Bethesda liegen.

Von offizieller Seite wissen wir, dass Bethesda Softworks derzeit an mehreren Projekten arbeite, von denen zwei Titel die gewohnt umfangreichen Ausmaße des Studios annehmen sollen. Möglicherweise steht uns also die Ankündigung des nächsten Bethesda-RPGs bevor, schließlich bietet das Final der 7. Staffel jetzt die perfekte Bühne dafür.

Glaubt ihr an ein Bethesda-RPG zu Game of Thrones?