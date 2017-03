Die Tage von Game of Thrones sind gezählt.

Bereits vor geraumer Zeit gaben David Benioff und D.B. Weiss bekannt, dass das Fantasy-Epos Game of Thrones insgesamt 73 Stunden umfassen soll. Daraufhin wurde gemutmaßt, dass Game of Thrones Staffel 8 lediglich sechs Episoden lang sein wird. Das bestätigten die Showrunner nun im Rahmen des SouthSouth by Southwest-Festivals (SXSW) in Austin, Texas.

Bereits die siebte Staffel der Fantasy-Drama-Serie, die in Deutschland ab dem 17. Juli 2017 an den Start gehen wird, umfasst nur noch sieben statt der üblichen zehn Folgen. Während so manch hartgesottener Fan die ein oder andere Träne wegen des baldigen Endes der Serie vergießen mag, zeigt sich Benioff ziemlich glücklich über das Finale von Game of Thrones (via Mashable):

"[...] Als wir diese Serie HBO vorschlugen, wollten wir einen 70-stündigen Film erzählen - daraus wurden nun 73 Stunden. Und doch blieb alles relativ gleich hinsichtlich des Anfangs, Mittelteils und des Endes, wo wir nun hinkommen. Es wäre hart gewesen, wenn wir jemanden der Kernmitglieder des Casts entlang des Weges verloren hätten, also bin ich sehr glücklich, dass wir alle beisammen gehalten haben und die Serie auf die Weise beenden können, wie wir wollen."

Während des von Sophie Turner (Sansa Stark) und Maisie Williams (Arya Stark) moderierten SXSW-Panels gaben die Macher außerdem einen Einblick in ihren Schreibprozess. Benioff und Weiss seien gerade damit beschäftigt, die Story von Staffel 8 zu strukturieren. Zwar hätten sie sich mit Brian Crogman und Dave Hill zwei weitere Autoren ins Boot geholt, jedoch sei die Aufgabe mit dem Wissen, dass Game of Thrones zu einem Ende findet, schwieriger als zuvor.

Was haltet ihr davon, dass die finale Staffel von Game of Thrones nur noch sechs Folgen umfassen wird?