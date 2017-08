gamescom Award 2017 - Das sind die besten Spiele der Messe

Auf der gamescom in Köln sind die diesjährigen gamescom Awards vergeben worden. Die Entscheidung über die besten Spiele der Messe traf eine 21-köpfige Expertenjury, außerdem gab es mit dem "Most Wanted"-Award auch einen Publikumspreis. Die Preisverleihung fand auf der Social Media-Stage in Halle 10.1 statt, großer Gewinner war dabei Nintendos Super Mario Odyssey. Der Switch-Titel sackte insgesamt fünf der begehrten Awards ein.

Weitere Preisträger sind unter anderem Assassin's Creed: Origins, Mittelerde: Schatten des Krieges und Kingdom Come: Deliverance, außerdem wurde der PlayLink-Titel Hidden Agenda als bestes Social-Spiel, die Xbox One X als beste Hardware ausgezeichnet. Nachfolgend findet ihr die Gewinner des gamescom Awards 2017 im Überblick

Alle Gewinner des gamescom Awards 2017

Best of gamescom

Super Mario Odyssey

Bestes Add-on/DLC

Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Bester Messestand

Electronic Arts

Bestes PS4-Spiel

Assassin's Creed Origins

Bestes Xbox One-Spiel

Mittelerde: Schatten des Krieges

Bestes Switch-Spiel

Super Mario Odyssey

Bestes PC-Spiel

Kingdom Come: Deliverance

Bestes Rollenspiel

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs

Bestes Rennspiel

Forza Motorsport 7

Bestes Action-Spiel

Super Mario Odyssey

Bestes Simulations-Spiel

Project Cars 2

Bestes Sportspiel

Pro Evolution Soccer 2018

Bestes Familienspiel

Super Mario Odyssey

Bestes Strategiespiel

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Bestes Puzzle-Spiel

God's Trigger

Bestes Social/Online-Spiel

Destiny 2

Bestes Casual-Spiel

Hidden Agenda

Bestes Multiplayer-Spiel

Destiny 2

Bestes VR-Spiel

Fallout 4 VR

Beste Hardware

Xbox One X

Most Wanted Publikumspreis

Super Mario Odyssey

Indie-Award

Double Kick Heroes

Was meint ihr? Verdiente Gewinner?

