Xbox One X - Alle Infos zu Preis, Release, Vorbestellung, Specs, VR und Spielen

Bald ist es soweit: Microsoft bringt im November die Xbox One X auf den Markt, ein besonders leistungsstarkes Modell der Xbox One. Bereits 2016 wurde das System mit dem damals noch geheimnisvollen Projektnamen "Scorpio" angekündigt. Auf der E3 im Juni hat Microsoft dann endlich die Katze endlich aus dem Sack gelassen und sowohl Name, Preis, als auch das Release-Datum für die neue Konsole verraten.

Schon seit längerer Zeit sind auch schon die Specs der Konsole bekannt, was für Vergleiche mit Sonys PS4 Pro genutzt werden kann. Wir haben die wichtigsten Fragen zur Xbox One X gesammelt und beantworten sie im nachfolgenden FAQ.

Wann ist der Release der Xbox One X?

Die Xbox One X wird weltweit am 7. November 2017 erscheinen.

Wie hoch ist der Preis der Xbox One X?

Die Konsole wird in Deutschland 499 Euro kosten, der Preis in den USA beträgt 499 US-Dollar. Microsoft selbst ist stolz auf den Preis, einige Kritiker sind dagegen skeptisch.

Kann ich die Xbox One X noch vorbestellen?

Seit dem dem 20. August 2017 vorbestellbar ist, darunter bei einschlägig bekannten Händlern wie Amazon, Saturn und Media Markt. Allerdings waren gerade bei amazon.de die ersten Vorbesteller-Kontingente der "Xbox One X Project Scorpio Edition" nach wenigen Minuten vergriffen. Deswegen muss man stets die Augen aufhalten, zu welchen Zeitpunkten Vorbestellungen möglich sind, bei Saturn und Media Markt sind auch die normalen Editionen derzeit zumindest online nicht vorbestellbar. Eine "Offline"-Reservierung im örtlichen Saturn oder Media Markt sollte allerdings kein Problem sein - auch jetzt noch. Die Scorpio Edition ist mittlerweile jedoch komplett vergriffen und nicht mehr erhältlich.

Was ist die Xbox One X Project Scorpio Edition?

Die Project Scorpio Edition ist eine spezielle Variante der Xbox One X, die Microsoft zum Launch der Konsole limitiert herausbringt. Das Gehäuse ist mit einem speziellen feinen Muster verziert, außerdem sind Konsole und der Controller mit einem grünen "Project Scorpio"-Schriftzug versehen. Mittlerweile ist diese Edition allerdings restlos vergriffen.

Wie lauten die Hardware-Specs der Xbox One X?

Die Xbox One X ist die bislang stärkste Konsole überhaupt. Sie verfügt unter anderem über

6-Teraflop-GPU mit 1.172 Megahertz

12 GB GDDR5-RAM

UHD-Blu-Ray-Laufwerk zum Abspielen von 4K-Blu-Rays

Sämtliche Specs der Xbox One X könnt ihr hier nachlesen.

Ist die Xbox One X 4K-fähig?

Ja. Als bislang stärkste Konsole überhaupt verspricht Microsoft Spiele mit voller (nativer) 4K-Unterstützung mit Framerates bis zu 60 Bildern/Sekunde (z.B. Forza Motorsport 7). Bei anderen Spielen kommt sogenanntes Checkerboard-Rendering zum Einsatz, welches die Auflösung auf 4K skaliert. Außerdem unterstützt die Konsole HDR (High Dynamic Range). Was das genau ist und bewirkt, lest ihr in unserem Special "Was bringt HDR?".

Brauche ich einen 4K-Fernseher für die Xbox One X?

Zwingend notwendig ist ein 4K-Fernseher für die Xbox One X nicht, ein solches Gerät nutzt die Konsole aber am besten aus, schließlich könnt ihr nur auf einem 4K-Display auch wirklich 4K-Auflösungen darstellen. Aber auch Besitzer von 1080p-Displays sollen Vorteile von der Xbox One X haben, darunter zum Beispiel etwas detalliertere Optik oder höhere Framerates.

Wie schlägt sich die neue Konsole im Duell Xbox One X vs. PS4 Pro?

Auf dem Papier hat die Xbox One X die stärkeren Hardwarekomponenten verbaut und kann unter anderem auch anspruchsvollere Spiele mit einer Auflösung von 4K bei einer Framerate von 60 Bildern in der Sekunde darstellen. Einen detaillierten Hardware-Vergleich zwischen den beiden Systemen könnt ihr hier lesen.

Welche Anschlüsse hat die Xbox One X?

Bei der Xbox One X befinden sich an der Rückseite dieselben Anschlüsse wie bei der Xbox One S, Besitzer dieses Modells müssen sich also nicht groß umstellen. Die Anschlüsse sind im einzelnen:

Stromanschluss

HDMI-Eingang (um beispielsweise TV-Receiver anzuschließen)

HDMI-Ausgang (zum Anschluss an den TV)

zwei USB-Anschlüsse

optischer Audioausgang

LAN-Anschluss

Einen Port für Kinect gibt es nicht, dafür wird ein separater Adapter benötigt.

Gibt es Unterschiede beim Controller der Xbox One X?

Der Controller für die Xbox One X unterscheidet sich nicht vom dem Modell, das seit 2016 der Xbox One S beiliegt. Das bedeutet, dass das Pad auch all dessen Features besitzt, darunter die etwas griffigere Rückseite, Bluetooth-Unterstützung für den Anschluss an PCs sowie eine höhere Reichweite.

Unterstützt die Xbox One X VR?

Im Vorfeld der E3 2017 war darüber spekuliert worden, dass Microsoft auf der Pressekonferenz Details zur VR-Unterstützung der Xbox One X bekannt geben würde. Das Thema "VR" wurde allerdings auf der PK mit keiner Silbe erwähnt, dementsprechend bleibt es bislang nur eine Vermutung, dass Microsoft künftig auf den VR-Zug aufspringen wird. Rein hardwaretechnisch wäre ein Support von Oculus Rift und/oder Microsoft Hololens aber problemlos möglich.

Welche Spiele erscheinen für die Xbox One X?

Sämtliche Software-Titel und Hardware-Accessories wie Controller oder Lenkräder der bestehenden Xbox-One-Konsolen werden uneingeschränkt mit der Xbox One X kompatibel sein, einige bekommen nachträglich noch ein 4K-Update spendiert, darunter

Eine komplette Liste dazu gibt es hier. Außerdem wird auch die Abwärtskompatibilität unterstützt, in der zukünftig auch ausgewählte Xbox-Titel zu finden sind. Spiele, die speziell nur auf der Xbox One X erscheinen sollen sind bislang nicht geplant. Microsoft hat auf der E3 2017 einige neue Titel angekündigt, darunter etwa Forza Motorsport 7 oder Ori and the Will of the Wisps, eine detaillierte Auflistung findet ihr hier.

Auch interessant: Das sind die bislang besten Xbox-One-Spiele 2017

Wie finde ich meine Enhanced-Spiele auf der Xbox One X?

Die Liste der für die Xbox One X optimierten Spiele könnt ihr im Hauptmenü einsehen, wenn ihr die entsprechende Option beim rechten Reiter im "Meine Spiele und Apps"-Bereich auswählt. Wie genau das funktioniert und aussieht, erfahrt ihr hier.

Gibt es bereits Tests für die Xbox One X?

Da das Gerät bislang noch nicht erhältlich ist, gibt es noch keine ausführlichen Tests der Xbox One X, allerdings sind bereits erste 4K-Benchmarks im Vergleich mit der Xbox One aufgetaucht. Wir konnten ein Dummy-Modell der Konsole bereits in Augenschein nehmen und mit Microsoft über die Konsole quatschen. Das Video "Xbox One X im Detail - Erster Check im Video: Anschlüsse, Hardware, Vorbestellung und Spiele" dazu gibt es hier.

Kann ich mir bereits ein Unboxing-Video der Konsole anschauen?

Ja, Unboxing-Videos der Scorpio- und Standard-Edition existieren bereits. Wir werden die Konsole unboxen, sobald sie bei uns in der Redaktion ankommt.

Hinweis: Dieses FAQ wird laufend aktualisiert, letzte Aktualisierung erfolgte am 02.11.2017