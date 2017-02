GameStop - “Circle of Life”-Programm nach Skandal verändert, weniger Druck für Angestellte

GameStop lenkt endlich ein.

In den letzten Wochen haben wir euch mehrfach von GameStop und dem berüchtigten "Circle of Life"-Programm berichtet, dass einzelne Angestellte indirekt dazu angehalten hat, Kunden anzulügen und ihnen eher Gebraucht- als Neuware zu verkaufen, auch wenn sie das nicht wollen. Mitarbeiter, die sich weigerten und dadurch ihre Quote nicht erfüllen konnten, wurde mit der Kündigung gedroht.

Mehr: Psychoterror - Neue Details zum GameStop-Skandal im aktuellen GS Plus-Report

Die Kollegen von Kotaku, die das "Circle of Life"-Programm erstmals mit einem Report an die Öffentlichkeit gebracht haben, berichten nun davon, dass GameStop die umstrittene Firmenphilosophie ändern wird. Dies sei auf einem Meeting in der letzten Woche beschlossen worden und die Änderungen sollen bald in Kraft treten. In Zukunft sollen GameStop-Mitarbeiter nicht mehr individuell mit einer "Circle of Life"-Note bewertet werden, sondern nur noch einzelne GameStop-Filialen.

Zusätzlich wird diese Note nicht mehr allein durch die bisherigen vier GameStop-Pfeiler (Verkauf von Gebrauchtspielen, Eintausch von Gebrauchtspielen, Vorbestellungen und Reward Cards) berechnet. Als fünfter Punkt kommt nun auch der Verkauf von Neuware hinzu. Das soll den Druck von den Angestellten nehmen und zugleich dafür sorgen, dass bezüglich des Vorrats an Neuware nicht gelogen werden muss, da auch hier die "Circle of Life"-Note der eigenen Filiale gesteigert werden kann.

Ob und wann diese Änderungen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt werden, können wir leider nicht sagen. Ebenso bleibt unklar, ob damit wirklich die Zustände in manchen GameStop-Filialen entspannt werden können. Sobald wir mehr darüber wissen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung?