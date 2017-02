Psychoterror, Mobbing & Schikane - Neue Details zum GameStop-Skandal im aktuellen GS Plus-Report

Der GameStop-Report

Der "Circle of Life"-Skandal hat das Geschäftsmodell der Handelskette GameStop in die Schlagzeilen befördert und Berichte von Angestellten zeichnen ein bitteres Bild des Konzerns. Um den Verkauf von gebrauchter Ware zu fördern, werden GameStop-Angestellte angeblich dazu angehalten, Kunden zu belügen und ihnen Neuware vorzuenthalten.

Nachdem wir ausführlich über den ursprünglichen Kotaku-Beitrag berichteten und das Thema weiter verfolgten, meldeten sich immer wieder aktuelle sowie ehemalige GameStop-Mitarbeiter bei uns. Und ihre Aussagen sind jetzt in einen umfangreichen Plus-Report aufbereitet worden, den ihr bei den Kollegen der GameStar finden könnt.

Mehr: GameStop - "Überwiegende Mehrheit" der Angestellten lügt nicht, sagt Firmen-Chef

Der GS Plus-Report geht dabei auf die zahlreichen Anschuldigungen sowie das "Circle of Life"-Programm ein und widmet sich zudem der Frage, ob diese Problematik vielleicht die Folge des strauchelnden Spiele-Einzelhandels ist, der angesichts von Online-Plattformen zunehmend an Bedeutung verliert.

Die Berichte der GameStop-Mitarbeiter zeigen die Auswirkungen des enormen Drucks, der auf den Schultern der Angestellten lastet. So berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter davon, dass er 12 Stunden ohne Pause allein in einer GameStop-Filiale arbeiten und am Ende notgedrungen in eine Flasche pinkeln musste.

Psychoterror und Mobbing scheinen zumindest in manchen GameStop-Läden an der Tagesordnung zu sein. Vereinzelt wird auch von aggressiven Managern berichtet, die ihre Angestellten beleidigen, mit Inventar durch die Läden werfen und sie verbal einschüchtern. Den vollen GameStop-Report, für den ihr ein GS Plus-Abo braucht, findet ihr hier.

