GameStop - Spieler versucht, PS3-Controller mit Steinen statt Analogsticks einzutauschen

Der Controller ist wohl die Gaming-Hardware, die bei Konsolen-Spielern am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird. Was müssen die Eingabegeräte regelmäßig alles durchmachen: Wenn wir hochkonzentriert mit verschwitzten Händen auf die Knöpfe drücken, sie nach dem Griff in die Chips-Tüte mit fettigen Fingern liebkosen oder aus Frust über eine Niederlage auch mal in die andere Ecke des Raums schleudern.

Kein Wunder, dass sich mit den Jahren starke Abnutzungsspuren auf so gut wie allen Controllern finden. Dass Spieler immer kreativere Wege finden, sie weiterhin zu nutzen, musste jetzt eine GameStop-Mitarbeiterin aus dem US-Bundestaat Montana erfahren.

Sie staunte nicht schlecht, als ein Spieler ihr einen PS3-Controller vorsetzte, der dem Begriff "Modding" eine völlig neue Dimension verpasst. Anstatt seine defekte Hardware zu entsorgen und einen funktionsfähigen Ersatz herzuschaffen, hatte jemand an die Stelle der Analogsticks zwei graue Steine geklebt.

FUCKING ROCKSTOP pic.twitter.com/10ApQ7pItp — Best Mom Eva (@mombot) January 23, 2018

"Verdammter RockStop!"

Die GameStop-Mitarbeiterin hat entsetzt ein Bild vom PS3-Controller geschossen und es zuerst auf ihrem Tumblr-Account geteilt. Es hat nicht lange gedauert, bis das Foto im Netz Wellen geschlagen hat und diverse Twitter-User auf die skurrile Geschichte aufmerksam geworden sind.

Offenbar hat die Mitarbeiterin den Stein-Controller dankend abgelehnt, woraufhin der Kunde anscheinend die Dreistigkeit besaß, über die Abfuhr wütend zu werden.

Was ist der ungewöhnlichste Controller, der euch untergekommen ist?