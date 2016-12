Gears of War 4 - Crossplay-Wochenende bringt Xbox One- & PC-Spieler zusammen

Gears of War 4 - PC gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

Seit gefühlten Ewigkeiten heißt es, PC-Spieler und Konsolen-Besitzer könnten Shooter nicht gegeneinander spielen, weil das unfair sei. Zu sehr würde sich die Steuerung unterscheiden: Mit Maus und Tastatur soll ein präziseres Zielen möglich sein als mit dem Gamepad. Vielleicht kann der ewige Streit nun aber endlich beigelegt werden, denn Gears of War 4 bietet ein Crossplay-Wochenende an, bei dem Xbox One-Nutzer gegen PC-Spieler antreten können.

Mehr: Gears of War 4 - Erster DLC bringt beliebte Karten aus Gears of War 3 zurück

Das Ganze findet als Testwochenende statt und soll in erster Linie Erfahrung sowie Feedback bringen. Die Entwickler The Coalition erklären, Daten sammeln und herausfinden zu wollen, wie gut Crossplay auch in nicht-kooperativen Spielmodi funktioniert. Um das effektiv zu gestalten, sollen natürlich so viele Gears of War 4-Spieler wie möglich teilnehmen. Ihnen winkt dann nicht nur die Möglichkeit, endlich mal mit Nutzern der jeweils anderen Plattform zu spielen, sondern sie erhalten auch noch deutlich mehr Erfahrungspunkte.

Mehr: Gears of War 4 im Test - Der perfekte Generationswechsel

Die Extra-Playlist bietet Windows 10- und Xbox One-Spielern die Möglichkeit, gegeneinander die Modi Team Deathmatch, Dodgeball und King of the Hill zu spielen. Dieses Testwochenende findet laut den Gears of War 4-Machern statt, um das Potential einer zukünftigen sowie eventuell permanenteren Crossplay-Lösung auszuloten.

Ihr könnt ab dem morgigen Freitag, dem 2. Dezember, Teil des großen Experimentes werden, das dann bis Montag dauert.

Was denkt ihr: Funktioniert Crossplay zwischen Konsolen und PC?

Alle 34 Bilder ansehen