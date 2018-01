Gears of War - Entwicklerstudio arbeitet mit Storylab Productions an neuer Marke

Auf der offiziellen Website von Storylab Productions wurde bis vor Kurzem eine neue Marke in Zusammenarbeit mit The Coalition angekündigt. Neben der Aussage "Momentan in Entwicklung 2017" gab es keine weiteren Informationen (via Wccftech, EGM). Die Ankündigung scheint mittlerweile wieder von der Seite gelöscht zu sein.

Storylab ist offizieller Partner von Microsoft und hat bereits an den Xbox One-Exklusiven Titeln Gears of War 4 und Gears of War: Ultimate Edition mitgearbeitet. Das Produktionshaus unterstützte die Entwickler beispielsweise mit Motion Capturing, Casting Services, Stunts und Darstellern.

Die Entwickler von The Coalition arbeiten bereits seit 2014 an Gears of War. Da es sich laut Storylab bei dem Projekt um eine neue IP handeln soll, fällt eine Fortsetzung der Shooter-Reihe aber nicht in Betracht.

Es lässt sich eine Verbindung zu einem kürzlichen Leak auf ResetEra herstellen. Dieser beinhaltete neben Hinweisen auf ein mögliches Fable 4 auch die angebliche Entwicklung eines Reboots der Perfect Dark-Reihe durch The Coalition. Der erste Teil des Microsoft-Franchises erschien 2000 für den N64. 2010 wurde eine Remastered-Fassung exklusiv für die Xbox 360 veröffentlicht. Allerdings handelt es sich auch bei Perfect Dark nicht um eine neue Marke. Der ResetEra-Leak scheint also in diesem Fall nicht richtig zu liegen.