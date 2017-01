Ghost Recon: Wildlands - Closed Beta startet am 3. Februar, so meldet ihr euch an

Ghost Recon: Wildlands lockt mit offener Welt, Koop, Stealth und mehr

In Ghost Recon: Wildlands sollen wir als geheimes Spezialeinsatzkommando das bolivianische Santa Blanca-Kartell destabilisieren. Mit bis zu drei Koop-Freunden lässt sich in der offenen Spielwelt am Besten für Furore sorgen. Dabei stehen uns alle möglichen Herangehensweisen, Waffen und Vehikel zur Verfügung. Bald dürft ihr das ausprobieren: Ubisoft veranstaltet ab dem 3. Februar eine geschlossene Beta zu Ghost Recon: Wildlands, für die ihr euch jetzt anmelden könnt.

In der Beta dürfen wir dann auch direkt zu viert gegnerische Stützpunkte in der Itacua-Provinz einnehmen. Dem fröhlichen Schleichen, Meucheln, Snipern, Fahren, Hauen, Sprengen, Schießen und Stechen steht also nichts mehr im Weg: Hier könnt ihr euch für die Beta registrieren und mit etwas Glück bekommt ihr dann per Mail eine Einladung. Der Pre-Load startet am 1. Februar, gespielt werden kann dann vom 3. bis zum 6. Februar.

Wie geht ihr in der Koop-Beta wahrscheinlich am ehesten vor: Laut oder leise?