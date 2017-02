Ghost Recon: Wildlands - Das sind die Inhalte der Closed Beta

Die Closed Beta von Ghost Recon Wildlands läuft vom 3. bis zum 6. Februar.

Ubisoft ist aktuell in Beta-Laune. Am letzten Wochenende gab es eine geschlossene Beta-Phase für For Honor, am kommenden Wochenende startet ein Probelauf für den Open World-Shooter Ghost Recon: Wildlands - ebenfalls per geschlossener Beta. Interessierte, die sich für die Testphase angemeldet und einen Key bekommen haben, können auf PS4 und Xbox One vom 3. bis zum 6. Februar Probe spielen. Ein Preload ist bereits verfügbar.

Jetzt ist auch bekannt, welche Inhalte in der Beta von Wildlands zur Verfügung stehen. Die gesamte Karte dürfte ihr zwar nicht bereisen, dafür steht aber die komplette Itacua-Region zur Verfügung. In diesem Gebiet sind sämtliche Hauptmissionen und weitere Beschäftigungen freigeschaltet, die wir dann entweder allein mit drei KI-Kollegen oder im Vierer-Koop absolvieren können. Außerdem könnt ihr einen ersten Blick auf das Waffenschmied-Feature werfen, mit dem ihr eure Knarren vielfältig modifizieren könnt, und euch im umfangreichen Charakter-Editor austoben.

Alle Inhalte der Closed Beta von Ghost Recon: Wildlands in der Übersicht

Itacua-Region freigeschaltet (samt aller Missionen und Beschäftigungen)

Koop für bis zu vier Spieler

Waffenschmied-Feature

Charakter-Editor

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PS4 und Xbox One.

