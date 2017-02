Ghost Recon: Wildlands - Open Beta bekommt Starttermin & das steckt drin

Ghost Recon: Wildlands

Wer ein Auge auf den kommenden Taktik-Shooter Ghost Recon: Wildlands geworfen hat, sollte umgehend zu seinem Kalender laufen und sich die Woche vom 23. bis zum 27. Februar rot anstreichen: Dann nämlich soll eine Open Beta auf PS4, Xbox One und PC stattfinden, die interessierten Spielern bei ihrer Kaufentscheidung helfen soll - wahlweise auch gemeinsam mit Freunden, denn der Koop-Modus wird bereits während der Open Beta zur Verfügung stehen.

Im Rahmen dieser Testphase bekommt ihr die Gelegenheit, zwei der insgesamt 21 Provinzen des Spiels zu besuchen. Zum einen werden sich die Pforten der saftig grünen und bergigen Landschaft von Itacua öffnen, das sich hervorragend für den Einsatz des Scharfschützengewehrs eignet. Zum anderen dürft ihr euch außerdem auf Montuyoc freuen, dass im eisigen Altiplano gelegen ist und den Schwierigkeitsgrad deutlich anheben wird.

Außerdem erhalten alle Spieler, die an der Open Beta teilnehmen werden, zum Release des Titels eine exklusive Mission namens "Die Unidad-Verschwörung". Wer dem Braten allerdings noch nicht so recht traut, sollte bis zum Start der Open Beta den Bericht von Tobi und Mirco aus der Closed Beta studieren.

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März 2017, der Preload der Open Beta ist bereits ab dem 20. Februar möglich.