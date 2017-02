Ghost Recon: Wildlands - Preload der Open Beta auf PS4, Xbox One & PC ab sofort möglich

Die Open Beta zu Ghost Recon: Wildlands startet am 23. Februar.

Falls ihr die letzte Closed Beta zu Ghost Recon: Wildlands verpasst habt, euch dieses Mal aber unbedingt in Ubisofts Open World-Shooter stürzen wollt, dann könnt ihr schon jetzt damit anfangen. Ab sofort lässt sich nämlich der Client zur kommenden Open Beta herunterladen, der Preload wird etwa 24GB an Speicherplatz benötigen.

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Open Beta bekommt Starttermin & das steckt drin

Have a look on the preload dates recap for the Open Beta on PlayStation 4, Xbox One, Uplay and Steam! pic.twitter.com/1kjpmPeYEM