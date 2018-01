Sony hat endlich den Mantel des Schweigens gebrochen und verraten, ab wann wir uns mit Kratos und seinem Sohn Atreus durch den hohen Norden kloppen dürfen: God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4. Der Release des Action-Adventures ist damit rund einen Monat später angesetzt, als es ein PSN-Leak vor einigen Wochen bereits wissen wollte.

Zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums hat Sony auch einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, den wir unten für euch eingebunden haben.

Das war's aber noch nicht. Neben dem Erscheinungstermin für "das brutalste God of War aller Zeiten" hat Sony in einem Blogpost außerdem drei verschiedene Sondereditionen des Spiels, die Collector's Edition, Limited Edition und Digital Deluxe Edition, für Deutschland bestätigt. Die Inhalte haben wir unten für euch aufgeführt. Die Preise sind noch nicht veröffentlicht.

God of War - Inhalte der Collector's Edition

Das God of War-Spiel für PS4 im schwarz-grauen Steelbook

Eine 22cm große Statue von Kratos und Atreus

Eine Landkarte

Zwei geschnitze Figuren der Nuldra Brothers

Ein exklusiver Lithograf-Druck

Zahlreiche digitale Extras (siehe auch Limited Edition)

God of War - Inhalte der Limited Edition

Das God of War-Spiel für PS4 im schwarz-silbernen SteelBook

Das Dark Horse-Artbook

Drei Ingame-Extras: Death's Vow Rüstung, das Exile's Guardian-Schild und das GoW PS4-Theme

God of War - Inhalte der Digital Deluxe Edition

Den Download-Code für das God of War-Spiel für PS4

Drei Ingame-Extras: Death's Vow Rüstung, das Exile's Guardian-Schild und das GoW PS4-Theme

Ein digitaler Comic von Dark Horse samt Künstlerkommentaren

Ein digitales Mini-Artbook samt Künstlerkommentaren

Für alle Vorbesteller, egal welcher Edition, gibt es außerdem drei legendäre Schild-Designs abzustauben. Wenn wir bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erwartet uns außerdem der sogenannte Luck of Ages XP Boost, mit dem wir uns +10 Luck und einen Verbesserungsslot sichern können. Der Luck-Wert hat beispielsweise Einfluss darauf, wie viele Erfahrungspunkte und Hacksilver-Einnahmen wir sammeln.

God of War wird abermals von Sony Santa Monica entwickelt und ist ein Sequel zu God of War 3, das 2010 erschien. Diesmal tauchen wir aber nicht in die griechische Mythologie ein, sondern in die nordische. Mit Kratos' Sohn Atreus haben wir nun außerdem einen Begleiter an der Seite. Aber keine Angst: Obwohl Kratos Atreus' Mentor darstellt, wissen wir bereits, dass das Kind als unterstützender Begleiter an unserer Seite wackelt und keineswegs nutzlos sein soll.

Da God of War in der Januar-Ausgabe des Game Informer-Magazins vertreten ist, sind in den vergangenen Wochen etliche neue Infos zum kommenden PS4-Exklusivspiel ins Netz geschwappt. So wissen wir nun außerdem, dass God of War Nebenmissionen und freischaltbare Kostüme bieten wird und dass Kratos nicht springen kann.

Director Cory Barlog hat darüber hinaus bereits über den neuen God of War-Teil geplaudert und die Idee in den Raum geworfen, dass wir es nach der nordischen Mythologie eventuell mit der ägyptischen oder der Maya-Kultur zu tun bekommen.

