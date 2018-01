God of War - "Stone Mason Edition" beinhaltet Statue, Steelbook, Ring & mehr

Der offizielle Release-Termin von God of War ist zwar noch immer nicht bekannt, dafür wissen wir dank der Ankündigung der "Stone Mason Edition" (via Press Start) allerdings, dass es zumindest in den USA eine Collector's Edition zum kommenden Action-Spiel für die PS4 geben wird.

Mehr: God of War - Sony wollte PS4-Reboot erst gar nicht haben, Entwickler musste überreden

Dort soll die Sonderedition zu Kratos neuestem Abenteuer rund 150 US-Dollar kosten. Für den hohen Preis bringt sie allerhand Goodies mit sich, die jede God of War-Sammlung bereichern dürften. Unter anderem beinhaltet die Stone Mason Edition eine Statue von Kratos und seinem Sohn Atreus, ein Steelbook-Case sowie eine Stoffkarte.

Alle Inhalte der God of War: Stone Masion Edition

God of War-Spiel für PS4

Steelbook

23 cm große Figur von Kratos und Atreus

vier Schnitzereien

Litograph

Stoffkarte

Stone Mason-Ring

Mimirs Kopf als sprechender Schlüsselring

Zu den physischen Inhalten kommen außerdem noch folgende digitale Inhalte:

Death Vow-Rüstungsset

Exile's Guardian-Schild

digitaler God of War-Comic #0 von Dark Horse Comics

dynamisches Theme

Ob, wo und für welchen Preis die Stone Mason Edition in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Wir haben bei Sony für euch nachgefragt und updaten diese News, sobald wir eine Antwort haben.

Mehr: God of War - Director nennt Open World-Spiele "ermüdende Hausaufgaben"

Bis dahin dürfen wir weiter rätseln, wann das Action-Spiel, das uns in die nordische Mythologie entführt, erscheint. Erst kürzlich versprach ein Producer des Titels, dass wir bald eine Antwort auf diese Frage bekommen.

Wie findet ihr die God of War: Stone Mason Edition?