God of War - Digital Deluxe Edition mit Artbook, Soundtrack & mehr auf Amazon aufgetaucht

Derzeit gibt es einige Unklarheiten, die eine neu aufgetauchte Produktseite auf Amazon.com hervorruft. Die Rede ist von einer Digital Deluxe Edition für den Third-Person-Action-Titel God of War. Diese wird, wie der Name schon impliziert, nur in rein digitaler Form vorliegen.

Anders, als der Name es befürchten lassen könnte, kostet die Digital Deluxe Edition "nur" reguläre 69,99 US-Dollar. Sie beinhaltet:

God of War-Soundtrack

God of War-Artbook

God of War-Dynamic Theme

"Exile's Guardian"-Schild-Skin

God of War-Comic - Issue 0

"Death's Vow"-Rüstungsset für Kratos

"Death's Vow"-Rüstung für Atreus

Bisher ist noch unklar, ob es die Digital Deluxe Edition auch für deutsche Kunden geben wird. Wir haben bei Sony nachgehakt und lassen euch natürlich sofort wissen, wenn wir eine Antwort bekommen.

God of War soll in der ersten Jahreshälfte 2018 für PS4 erscheinen. Auf Amazon.com wird als Release-Termin der 30. Juni 2018 genannt, allerdings dürfte es sich dabei um einen Platzhalter handeln.