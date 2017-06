God of War - Wie die Kamera dabei hilft, Kratos menschlicher zu machen

Mit dem Quasi-Reboot der God of War-Reihe scheint sich für Fans von Kratos' Abenteuern so einiges zu ändern. Der wütende Spartaner ist nicht nur älter, ruhiger und Vater geworden, sondern begibt sich mit der nordischen Mythologie auch in unbekannte Gefilde. Diese neue Erfahrung für Kratos soll auch für den Spieler erkennbar werden, der Titel soll insgesamt viel intimer werden als die Vorgänger.

Um das zu erreichen, hat sich Game Director Cory Barlog ein paar Änderungen einfallen lassen. Gestern berichteten wir euch von der offiziellen Erklärung, warum Kratos nun eine Axt schwingt und die Klingen der Athene aus persönlichen Gründen hinter sich gelassen hat. Doch auch an der Präsentation wurde geschraubt, um mehr Nähe zu Kratos aufzubauen.

Im Gespräch mit Eurogamer gab Barlog nun an, dass er einigen Gegenwind von seinem Entwicklerteam in Kauf nehmen musste, als er sich dazu entschloss, das Kamera-System der bisherigen God of War-Teile zu verwerfen. Anstatt wie früher immer wieder mit der Kamera rauszuzoomen und so die Umgebung und das Kampfgeschehen besser zeigen zu können, bleibt die Kamera im neuen God of War nah bei Kratos.

"God of War ist traditionsgemäß für diese kinoreifen Kamerafahrten bekannt, die ich für fantastisch halte. Beim Versuch, tiefer einzudringen und den Charakter etwas besser kennenzulernen, ist mir aber klar geworden, dass es interessant wäre, wenn wir näher rangehen. [...] Es wird keine Situation geben, wo wir den Schnitt machen und zeigen, was jemand anderes macht."

Es soll zwar weiterhin Momente geben, in der die Kamera dem Spieler den Weg weist oder ihn auf etwas aufmerksam macht, die meiste Zeit aber soll Kratos im Mittelpunkt stehen. So soll die Geschichte persönlicher werden und uns seine Perspektive nahebringen.

