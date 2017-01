God of War - Geheimnis um Kratos' Sohn geht weiter, neue Fan-Theorie widerlegt

God of War - Wer könnte der Sohn von Kratos wirklich sein?

Als uns im letzten Sommer im Rahmen der E3 das neue God of War-Abenteuer von Kratos vorgestellt wurde, durften wir über das frische Setting staunen, das der einstmals griechische Kriegsgott nun unsicher macht. Mit dem Wechsel in die nordische Mythologie bekam der wütende Spartaner nicht nur neue Feinde spendiert, sondern fand sich zudem auch in einer neuen Rolle als Vater wieder.

Schon damals rankten sich die Gerüchte um die Identität des Sohnes, denn der Spross eines Kriegsgottes muss doch selbst jemand ganz besonderes sein, oder nicht? Vor ein paar Tagen tauchte auf NeoGAF eine neue Fan-Theorie auf, die angeblich eine Antwort auf diese Frage liefert. Demnach ist der Sohnemann von Kratos niemand geringeres als Tyr, der nordische Gott des Kampfes und Sieges.

God of War - 10 Minuten Gameplay: Kratos ist zurück

Dafür beruft sich Ideengeber GravityInsanity auf die Runen-Tattoos, die im Trailer auf dem Arm von Kratos' Sohn zu entdecken gibt. Da der Reveal-Trailer ohnehin jede Menge Geheimnisse beinhaltet, liegt es natürlich auch nahe, hier nach neuen Anhaltspunkten zu suchen. Demnach soll auf dem Arm das Wort "Tyr" zu lesen sein und zwar direkt im Anschluss an eine Runenabfolge, die übersetzt "starker Arm" bedeutet.

God of War - Tyr

Außerdem sieht der NeoGAF-User in dem Pfeil-Symbol aus dem User Interface, durch das wir dem Jungen Befehle geben können, die sogenannte Tiwaz-Rune, die wiederum mit der Gottheit Tyr assoziert wird. Sollte das Kind von Kratos wirklich Tyr darstellen, dann könnte dessen Schicksal, das auch einen abgebissenen Arm durch den Wolf Fenrir beinhaltet, Teil der Geschichte von God of War werden.

Der DualShockers-Kollege Guiseppe Nelva, der schon damals sämtliche Runen aus der God of War-Enthüllung übersetzte, widmete sich jetzt auch dieser neuen Fan-Theorie und erteilte ihr eine deutliche Absage. Der Grundgedanke sei zwar interessant, leider basiere die Überlegung aber auf einem Missverständnis. Das Wort "Tyr" stehe nämlich nicht für sich selbst, sondern sei nur Teil eines längeres Wortes, das von den Lederarmbändern am Handgelenk des Kindes verdeckt werde.

Der Rest des Tattoos ist unter den Armbändern versteckt.

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ist zu erkennen, dass hier ganz einfach das altnordische Wort für "starker Arm" wiederholt wird. Die "tjr"-Abfolge gehört also nur zum zweiten "Stjrkrarmr"-Tattoo, das als Ritual dient und dem Jungen schlicht Stärke wünscht. Auch die vermeintliche Tiwaz-Rune ist vermutlich nur ein einfaches Pfeil-Symbol, immerhin findet sich im User Interface auch ein Axt-Symbol, das einfach nur für das magische Beil von Kratos steht.

Natürlich bedeutet dieser zweite Blick auf die Theorie nur, dass der Name des Sohnes nicht auf dessen Arm steht. Es bleibt weiterhin möglich, dass Kratos' den Vater von Tyr spielt, nur können wir das aktuell nicht beweisen.

@DatBoi33018331 yeah i will reveal the kids name. Its not much of a secret, i just am having a hard time deciding on the final name.