Es gab im Vorfeld bereits Gerüchte, dass das kommende PS4-Exklusiv-Abenteuer God of War einen eigenen DualShock 4 Controller erhält. Nun hat Sony auf dem PlayStation Blog nicht nur den Controller, sondern auch eine limitierte PS4 Pro im God of War-Design enthüllt.

Das PlayStation 4 Pro-Bundle zu God of War erscheint am 20. April 2018 zeitgleich mit dem Spiel. Folgendes steckt im Karton:

PS4 Pro-Konsole mit 1TB in Leviathan Grey (inspiriert von Kratos' Axt)

DualShock 4-Controller mit God of War-Insignien

Das PS4-Spiel God of War in der Day One-Edition

Den God of War-Controller könnt ihr euch ab dem 20. April zudem separat kaufen. Wem die PS4 Pro in Leviathan Grey nicht gefällt, der kann sich zum Release außerdem ein PS4 Pro-Bundle schnappen, das die Konsole in Jet Black sowie das Spiel umfasst.

Interessant: Auf der Vorderseite der PS4 Pro ist der Skilltree abgebildet, auf dem wir in God of War unsere Axt upgraden können.

God of War - Enhancements auf PS4 Pro

God of War wird auf der PS Pro natürlich von einigen Verbesserungen profitieren. Das Action-Adventure läuft auf der PS4 Pro mit einer Auflösung von 2160p, nutzt also Checkerboard-Rendering.

Unterstützt werden außerdem HDR und Supersampling. Wer God of War auf der PS Pro spielt, aber keinen 4K- sondern nur einen 1080p-Fernseher hat, erhält damit trotzdem verbesserte Bildqualität.