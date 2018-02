Vor einigen Tagen kursierte das Gerücht, dass God of War neben einer Collector's und Limited Edition auch in einem speziellen PS4 Pro-Bundle auf den Markt kommen könnte. Nun hat ein Reddit-User ein Bild gepostet, das darauf deutet, dass der kommende PS4-Blockbuster zusätzlich dazu einen eigenen DualShock 4-Controller erhalten könnte.

User Huff2994 habe nach eigenen Angaben einen silbernen PS4-Controller via Amazon erworben, aber stattdessen ein Gerät mit einem ihm unbekannten Symbol erhalten. Dabei handelt es sich um das gleiche God of War-Logo, das auf dem Steelbook der Collector's Edition und Limited Edition des Spiels abgebildet ist.

Wie Huff2994 überhaupt an den Controller gelangen konnte, ist unklar. Womöglich ist er ihm durch einen Logistik-Fehler in die Hände gefallen. Sony hat jedenfalls noch keinen offiziellen God of War-Controller angekündigt, der entweder als Standalone-Version oder in einem möglichen PS4 (Pro)-Bundle erscheinen könnte. Wir haben diesbezüglich bei Sony nachgehakt.

God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4.