Das neue God of War wird vieles verändern. Besonders die Geschichte um Kratos und seinen Sohn Atreus soll emotionaler und menschlicher werden, als noch in den bisherigen Teilen der Reihe. In einem Interview mit Glixel, der Videospiel-Sparte von The Rolling Stone, verraten die Entwickler von Sony Santa Monica nun, dass Entwickler Naughty Dog großen Einfluss auf ihr eigenes Projekt hatte.

Wird God of War der nächste PS4-Hit?

Der kommende Blockbuster in der Vorschau

Insbesondere The Last of Us spielt eine wichtige Rolle. Kein Wunder, immerhin dreht sich auch die Geschichte um Joel und Ellie um eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung und genau hier lag die Stärke der Handlung. Creative Director Cory Barlog sieht darin einen ähnlichen Ansatz, wie beim neuen God of War.

"The Last of Us ist der Gold-Standard, genau wie alles andere was sie bei Naughty Dog machen. Sie haben die gleiche Art von Grundbedürfnis das ich habe, wenn ich ein Spiel angehe: Eine simple Geschichte erzählen, aber komplexe Charaktere in diese einzubetten. "

Als weiteres Vorbild nennt er auch The Road, ein Roman aus dem Jahr 2006, der 2009 mit Viggo Mortensen prominent verfilmt wurde. Auch hier dreht sich alles um die Beziehung zwischen Vater und Sohn, die im apokalyptischen Ödland versuchen zu überleben.

Im selben Interview spricht Barlog auch über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die einige Überraschungen in sich tragen. God of War erscheint am 20. April exklusiv für die PS4.