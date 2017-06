God of War - Neue, interaktive Schmöker-Website verrät euch alles, was ihr über Kratos neues Abenteuer wissen müsst

Wie oft erwischen wir uns dabei, wie wir gedankenlos von Website zu Website springen und plötzlich bemerken, wie viel Zeit mit dem sinnlosen Geklicke vergangen ist. Auch deswegen wollen wir euch auf eine neue, interaktive Website hinweisen, die prallgefüllt mit interessanten Informationen rund um das God of War-Universum ist und sich vor allem um das kommende Kratos-Abenteuer dreht.

Anfang 2018 wird der ehemals so wütende Spartaner in den Norden reisen und dort an der Seite seines Sohnes Atreus in einer halb offenen Spielwelt die spektakulärsten Abenteuer erleben. Wohin ihn seine Reise genau führen wird, wissen wir zwar noch nicht, doch durften wir in den bisher veröffentlichten Trailern bereits einen Eindruck davon bekommen, was uns im hohen Norden erwartet.

Auf der E3 2017 erfuhren wir im Gespräch mit den Entwicklern, wie der neue Kratos so tickt und konnten außerdem einen Blick hinter die Kulissen der Spielmechaniken werfen und feststellen, dass das vierte Abenteuer durchaus die ein oder andere Änderung bereithält. Anfang 2018 soll God of War erscheinen.

Welche Erwartungen an das neue God of War-Spiel habt ihr?