Das PS4-Actionspiel God of War ist fertig und hat den Gold-Status erreicht. Das vermeldete Cory Barlog von den Sony Santa Monica Studios in einem Eintrag des offiziellen PlayStation-Blogs. Damit steht dem Release am 20. April 2018 nichts mehr im Wege.

Barlog ging in dem Post auch ein wenig auf die Entwicklungsgeschichte ein, schrieb, dass es sowohl das "furchteinflößendste, aber auch wundervollste Ding" sei, das er jemals gemacht habe und dankte dem gesamten Team von Sony Santa Monica für die Entwicklungszeit.

God of War kommt ohne Kameraschnitte aus

God of War spielt erstmals in der Seriengeschichte in der nordischen Sagenwelt. Kratos wird im Kampf von seinem Sohn Atreus unterstützt, der auch in der Geschichte des Spiels eine wichtige Rolle spielt. Kollege Hannes konnte den PS4-Titel bereits ausführlich anspielen, seine Eindrücke zu God of War lest ihr in seiner Preview.

