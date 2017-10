Gran Turismo Sport - Downloadgröße der kostenlosen PS4-Demo bekannt, Preload gestartet

Ab dem 9. Oktober können wir uns in einer zeitlich begrenzten Gratis-Demo von Gran Turismo Sport von den Qualitäten des Racers überzeugen. Wer möglichst viel Spielzeit aus der Testversion herausholen möchte, kann ab sofort zur PS4 laufen und den Preload starten.

Mehr: Gran Turismo Sport - Online-Verbindung ist Pflicht, PS Plus jedoch nicht

Und das ist auch wichtig, denn mit einer Downloadgröße von stolzen 43 GB ist die Gran Turismo Sport-Demo alles andere als klein und dürfte bei vielen Spielern für enge Festplatten sorgen. Sobald ihr die Demo heruntergeladen habt, könnt ihr ab dem 9. Oktober um 11 Uhr deutscher Zeit loslegen.

Am 12. Oktober endet dann die Testphase, aber ihr dürft bis zu einer Million Credits, die ihr in der Demo gesammelt habt, in die Vollversion übernehmen, die am 18. Oktober in die Läden kommt. Alle Inhalte der Gran Turismo Sport-Demo und weitere Informationen findet ihr hier.

Dreht ihr auch ein paar Runden?