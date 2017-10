Gran Turismo Sport - Preload gestartet, Download ab sofort möglich

Wer kürzlich in die Demo von Gran Turismo Sport geschnuppert hat und nun dem Release entgegenfiebert, darf sich freuen: Der Preload des Rennspiels ist gestartet. Ab sofort können sich Vorbesteller GT Sport aus dem PS Store auf die PS4 herunterladen.

Der Download der Vollversion wiegt ca. 54 GB, ist also noch einmal um einiges schwerer als die Demo. Sony Deutschland hat uns zudem mitgeteilt, dass es einen "sehr üppigen" Day 1-Patch geben wird. Was dieser enthalten wird, ist aber noch unklar.

Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober 2017 exklusiv für PS4. Die Fortschritte der Demo lassen sich in die fertige Version übertragen. Bis zum Release empfehlen wir euch, unsere Vorschau durchzulesen. Außerdem haben wir alle Autos und Rennstrecken im Spiel für euch. Wem das nicht reicht, der bekommt in unserem Roundup alle Infos zu GT Sport.

Gran Turismo Sport - Screenshots ansehen