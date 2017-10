Gran Turismo Sport - UK-Verkaufszahlen ziehen an der Konkurrenz vorbei

Während Destiny 2 den US-Verkaufsmonat September und damit das bisherige Jahr dominiert, rast Gran Turismo Sport diese Woche in Großbritannien an die Spitze der Verkaufs-Charts. Innerhalb der Launch-Woche sollen insgesamt mehr Einheiten verkauft worden sein als beim Release des Original-Gran Turismo. Auch das letzte Gran Turismo, GT6, steckt der neue Teil mit seinem Launch in die Tasche. Gran Turismo 5 konnte sich allerdings dreimal besser verkaufen, als es 2010 veröffentlicht wurde. (via Eurogamer)

Gran Turismo Sport steckt mit seinem UK-Launch auch die Zahlen der Konkurrenz in die Tasche: Das Sony-exklusive GTS hat sich in einer Woche offenbar dreimal so oft verkauft wie Forza Motorsport 7 im gleichen Zeitraum. Wie Gamesindustry berichtet, stellt Gran Turismo Sport Großbritanniens bisher erfolgreichsten Launch eines Rennspiels in diesem Jahr dar: Auch die Verkaufszahlen zu Project Cars 2 und F1 2017 verblassen im direkten Vergleich. GTS hat sich sogar besser verkauft als Mittelerde: Schatten des Krieges in dessen erster Woche – obwohl die Rennsimulation PS4-exklusiv erschienen ist.

Nintendos Fire Emblem Warriors steigt bei den UK-Verkäufen auf Platz 16 ein, während Elex auf Platz 25 landet und Rogue Trooper Redux auf Position 37. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erreicht offenbar ähnliche Zahlen wie sein Vorgänger. WWE 2K18 verkauft sich schlechter als WWE 2K17, macht aber dank Deluxe- und Collector's Edition trotzdem mehr Geld.

Die aktuelle Top 10 der UK-Verkäufe

Gran Turismo Sport FIFA 18 South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe WWE 2K18 Mittelerde: Schatten des Krieges The Evil Within 2 Destiny 2 Grand Theft Auto 5 Forza Motorsport 7 Crash Bandicoot N'Sane Trilogy

