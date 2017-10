Destiny 2 - In den USA jetzt das erfolgreichste Spiel des Jahres 2017

Die NPD Group veröffentlicht die September-Zahlen und Destiny 2 geht als strahlender Sieger auf dem US-Markt hervor. Der Shooter von Bungie war sogar so erfolgreich, dass er dort nicht nur das sich am besten verkaufende Spiel des Monats, sondern sogar das bisher am häufigsten verkaufte Spiel des Jahres 2017 darstellt.

Der SNES Classic Mini von Nintendo führt derweil die Hardware-Verkäufe an und die Nintendo Switch hat sich im September besser verkauft als PS4 und Xbox One. Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der gesamten US-Branche 39 Prozent mehr eingenommen. Einzig die Software-Verläufe auf dem PC sind zurückgegangen. (via VG24/7)

Destiny 2 löst damit Ghost Recon: Wildlands an der Spitze der US-Software-Verkäufe ab. Bungies Shooter schafft es auch auf Anhieb auf Platz drei der sich am besten verkaufenden Spiele der letzten zwölf Monate. Nur Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare liegen davor. Sobald Call of Duty: WW2 erscheint, dürfte die Reihenfolge noch einmal durchgerüttelt werden. Im Folgenden findet ihr die komplette Liste.

Top 20 US-Software-Verkäufe September 2017

Destiny 2** NBA 2K18 Madden NFL 18 FIFA 18 Mario & Rabbids: Kingdom Battle* Marvel vs. Capcom: Infinite Grand Theft Auto 5 NHL 18 The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Mario Kart 8* Metroid: Samus Returns* Pokken Tournament DX* Overwatch** Ark: Survival Evolved* Uncharted: The Lost Legacy NBA Live 18 Splatoon 2* Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Minecraft

Laut der NPD Group fehlen bei den Titeln mit Sternchen die Daten zu digitalen Verkäufen, die Spiele haben sich also eigentlich sehr wahrscheinlich noch besser geschlagen. Bei den Titeln mit zwei Sternchen sollen keine Battle.net-Daten mit einbezogen worden sein. Noch einmal: Generell geht es hier nur um den US-Markt.

Die Bestseller-Listen im Vergleich:

Bestseller 2017 bisher

Destiny 2** Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands NBA 2K18 Madden NFL 18 The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Grand Theft Auto 5 For Honor Horizon Zero Dawn Injustice 2 Mass Effect: Andromeda

Bestseller der letzten 12 Monate

Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Destiny 2** Grand Theft Auto 5 NBA 2K17 Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands NBA 2K18 Madden NFL 18 Madden NFL 17 The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Was haltet ihr von den US-Verkaufscharts? Hättet ihr etwas anderes erwartet?

