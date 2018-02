Knapp ein Jahr war es still um GreedFall, dessen Design sich an Barock-Kunst des 17. Jahrhunderts orientiert. Die Entwickler von Spiders waren jedoch nicht untätig und haben die Arbeit am neuen Rollenspiel im Hintergrund fortgesetzt. Jetzt liefern sie neue Story-Details und präsentieren auch erste Screenshots, die uns zusätzliche Einblicke in die Fantasy-Welt gewähren.

Infos zur Story & Kampfsystem

GreedFall lässt uns als Siedler eine mysteriöse unerschlossene Insel erkunden, auf der allerlei magische Kreaturen und einheimische Stämme zu Hause sind. Schnell entsteht ein Konflikt zwischen den eindringenden Kolonisten und den Ureinwohnern. Es liegt an uns, diese politische Spannung im Zaum zu halten. Laut Entwickler haben wir dazu verschiedene Möglichkeiten und alle Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen unseren Ruf, unser Verhältnis zu den NPCs und sogar das Ende des Spiels.

Die interaktive Welt und ihre Geschichte steht laut den Entwicklern bei GreedFall im Mittelpunkt. Ungeachtet des Spielstil werden wir trotzdem bei manchen Quests nicht ums Kämpfen herumkommen; bei der diplomatischen Spielweise erwarten uns jedoch beispielsweise wesentlich weniger bewaffnete Konflikte. Zum Angriff und zur Verteidigung stehen uns übrigens Nah- und Fernkampfwaffen sowie Magie zur Verfügung.

Barock-Ästhetik mit warmem Farbspektrum

Das neue Fantasy-Rollenspiel will mit einer individuellen Ästhetik punkten, die sich Gemälden im Barock-Stil des 17. Jahrhunderts zum Vorbild nimmt. Die neuen Screenshots liefern den Beweis und zeigen verschiedene Spielszenen gehüllt in warme Erdtöne.

Dei Screenshots und Artworks zu GreedFall findet ihr hier:

GreedFall erscheint für PS4, Xbox One und PC. Ein festes Release-Datum hat das RPG bisher noch nicht.

Was haltet ihr von dem Konzept von GreedFall?