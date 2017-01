GTA 5 - Eindrucksvolle Mod baut die Titanic nach & lässt sie untergehen

Die RMS Titanic in GTA 5

Zwar ist GTA 5 auf mittlerweile fünf verschiedenen Plattformen erschienen, aber wer den Open World-Hit aus dem Hause Rockstar Games auf der Konsole spielt, verpasst jede Menge vom Spiel. Die zahllosen Mods, die es zu GTA 5 gibt, erweitern das Spiel oft nicht nur sinnvoll sondern sind in der Regel auch ein echtes Erlebnis.

Mehr: GTA 5 - Neue Mod soll Liberty City zurückbringen

Der Modder und YouTuber Muhammad "MkElite" Kahn, den einige von euch vielleicht sogar schon von seinen anderen Mod-Projekten kennen (zum Beispiel die berühmte Tsunami-Mod), präsentiert in seinem neuesten Video die bislang vielleicht größte GTA 5-Mod: Die RMS Titanic. Das gigantische Schiff lässt Kahn nämlich stilecht untergehen und beschwört dabei Celine Dion-Gefühle. (via Glixel)

Das Schiffsmodell stammt von Kyle Hudak, der zufälligerweise selbst gerade mit Titanic: Honor und Glory an einem Spiel arbeitet, das den "unsinkbaren" Kreuzer in den Mittelpunkt stellt. Kahn kümmerte sich um die cineastische Inszenierung des Untergangs und erklärte beispielsweise, dass die NPCs nur deswegen über das schräge Schiffsdeck rutschen, weil er ihnen zuvor in den Kopf geschossen hat. Hoffentlich hat das James Cameron damals anders gemacht.

Was ist eure Lieblingsmod zu GTA 5?