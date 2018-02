GTA 5 - Update: Premium-Edition für PS4 & Xbox One soll im März erscheinen

Update: Mittlerweile hat Amazon das Angebot gelöscht, sodass von der Premium-Edition von GTA 5 auf der Website keine Spur mehr zu finden ist. Das könnte bedeuten, dass der Großhändler versehentlich eine Edition beworben hat, die gar nicht in Planung ist, oder aber, dass es sich tatsächlich um einen Leak gehandelt hat. Wir dürfen gespannt sein, ob in den nächsten Wochen weitere Infos zu der angeblichen Sonderedition kommen.

Originalmeldung: GTA 5 ist mittlerweile seit über 4 Jahren auf dem Markt und erfreut sich bei Spielern weltweit weiterhin großer Beliebtheit. Erst vor Kurzem hat das Open World-Spiel den Meilenstein von 90 Millionen verkauften Exemplaren geknackt. Wie es aussieht, planen Rockstar und Take Two, den Erfolg des Action-Spiels weiter auszubauen und schon bald eine neue Special-Edition für PS4 und Xbox One zu veröffentlichen.

Release der GTA 5 Premium-Edition im März 2018

Das verrät das Angebot des Online-Großhändlers Amazon. Darin wird die GTA 5 Premium-Edition zwar noch ohne Abbildung beworben, hat aber bereits mit dem 23. März 2018 ein Erscheinungsdatum spendiert bekommen. Schon jetzt können wir uns die neue Version zu dem Preis von knapp 70 Euro sichern.

Welche Inhalte uns erwarten, ist aus dem Vorbesteller-Angebot allerdings nicht ersichtlich. 4k-Spieler wünschen sich jedoch schon länger eine optimierte Grafik für die Powerkonsolen Xbox One X und PS4 Pro. Es wäre denkbar, dass die Premium-Edition von GTA 5 die 4k-Unterstützung ermöglicht. Auch neue Single- und Multiplayer-Inhalte wären denkbar. Da wir zur Zeit allerdings nur spekulieren können, müssen wir uns wohl oder übel bis zu einer offiziellen Stellungnahme von Rockstar gedulden.

Welche Inhalte wünscht ihr euch für die Premium-Edition von GTA 5?